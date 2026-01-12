Slušaj vest

Nikola Jokić još jednom je pokazao da je istinski lider Denvera.

Nagetsi su prethodne noći na svom terenu ekipu Milvokija sa 108:104.

Iako zbog povrede nije bio u mogućnosti da pomogne saigračima na terenu, Nikola je dao značajan doprinos velikom trijumfu svog tima.

Bio je aktivan na klupi tokom čitavog meča. Bodrio je saigrče, davao savete, govorio šta treba da urade, kako da brane, koju akciju da odigraju. Bio je desna ruka trenera Dejvida Adelmana. Igrači su ga pomno slušali i trudili se da njegove zamisli sprovedu u delo. Pokazao je da njegova moć ne leži samo u poenima, asistencijama i skokovima, već i u neverovatnim liderskim sposobnostima.

Njegovo ponašanje na klupi oduševilo je i američkog komentatora koji je radio prenos ovog meča.

"Videli smo vatreni govor tamo tokom poslednjeg sastanka u krugu igrača, a održao ga je trener Nikola Jokić", uzviknuo je u jednom momentu oduševljeni komentator.

"Pogledajte ga! Vidite ga kako priča sa igračima, govori im: "Momci, izaći će agresivno, znate da hoće, ispratite tu energiju, skok, skok!" komentarisali su američki novinari.