KAKVA POBEDA DARKOVOG TIMA! Toronto posle produžetka srušio Filadelfiju
Košarkaši Toronta su posle produžetka bili bolji od Filadelfije na svom terenu sa 116:115.
Pobedu timu Darka Rajakovića doneo je Skoti Barns koji je pogodio prvo, a onda namerno promašio drugo slobodno bacanje na 0,8 sekundi pre kraja produžetka.
Trener Toronto Reptorsa - Darko Rajaković Foto: Maddie Meyer / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Barns je bio najefikasniji u pobedničkom timu sa 31 poenom, Džamal Šid je dodao 22, a Imanuel Kvikli 20 poena.
U timu Filadelfije istakao se Tajris Maksi sa 38 poena.
Pogledajte najzanimljivije momete sa meča:
