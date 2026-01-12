Slušaj vest

Košarkaši Toronta su posle produžetka bili bolji od Filadelfije na svom terenu sa 116:115.

Pobedu timu Darka Rajakovića doneo je Skoti Barns koji je pogodio prvo, a onda namerno promašio drugo slobodno bacanje na 0,8 sekundi pre kraja produžetka.

Trener Toronto Reptorsa - Darko Rajaković Foto: Maddie Meyer / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Barns je bio najefikasniji u pobedničkom timu sa 31 poenom, Džamal Šid je dodao 22, a Imanuel Kvikli 20 poena.

U timu Filadelfije istakao se Tajris Maksi sa 38 poena.

Pogledajte najzanimljivije momete sa meča:

Džamal Marej upropastio Denver i partiju Nikole Jokića Izvor: Arena 1 Premium