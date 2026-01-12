Zapažena partija reprezentativca Srbije.
JOVIĆ DVOCIFREN PROTIV ŠAMPIONA! Oklahoma srušila Majami, zapažena partija reprezentativca Srbije!
Košarkaši Oklahome su na svom parketu savladali Majami sa 124:112 i tako upisali treću pobedu u nizu.
Šej Gildžes Aleksander je sa 29 poena predvodio Oklahomu do trijumfa, a pratili su ga Džejlen Vilijams sa 19 i Čet Holmgren i Adžaj Mičel sa po 16 poena.
U redovima Majamija, koji je doživeo treći uzastopni poraz, najefikasniji je bio Endru Vigins sa 23 poena, dok je srpski košarkaš Nikola Jović utakmicu završio sa 13 poena, četiri poena i dve asistencije.
Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:
