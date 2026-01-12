Slušaj vest

Košarkaši Oklahome su na svom parketu savladali Majami sa 124:112 i tako upisali treću pobedu u nizu.

Šej Gildžes Aleksander je sa 29 poena predvodio Oklahomu do trijumfa, a pratili su ga Džejlen Vilijams sa 19 i Čet Holmgren i Adžaj Mičel sa po 16 poena.

U redovima Majamija, koji je doživeo treći uzastopni poraz, najefikasniji je bio Endru Vigins sa 23 poena, dok je srpski košarkaš Nikola Jović utakmicu završio sa 13 poena, četiri poena i dve asistencije.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

