Još jedan nestvaran trijumf zabeležili su oslabljeni Denver Nagetsi.

Bez prve zvezde tima Nikole Jokića, koji je zbog neugodne povrede kolena i dalje van stroja, Nagetsi su pred svojim navijačima savladali Milvoki Bakse rezultatom 108:104.

Iako nije bio u prilici da pomogne saigračima na terenu, Nikola je dao ogroman doprinos novom trijumfu ekipe iz Kolorada. Tokom čitavog meča bodrio je igrače Denvera, davao im instrukcije i pokazao da je istinski lider ovog tima.

Odgovornost na terenu preuzeo je iskusni Eron Gordon, koji se nedavno oporavio od povrede. Uz raspoloženog Tima Hardveja bio je najefikasniji igrač Nagetsa sa 23 postignuta poena.

Posebnu pažnju privukao je jedan koš koji je dao preko dvojice igrača protivničkog tima u ključnim momentima meča. Ubacio je Gordon uz faul.

Kamera je uspela da zabeleži i reakciju Nikole Jokića nakon sjajnog poteza iskusnog asa Denvera. Skočio je Srbin sa klupe i aplaudirao saigraču.

Džamal Marej upropastio Denver i partiju Nikole Jokića Izvor: Arena 1 Premium