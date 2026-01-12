Slušaj vest

Šuterski kamp proslavljenog srpskog košarkaša Milana Gurovića počeo je 10. januara u hali njegove akademije u Surčinu.

Na kampu učestvuju polaznici različitih uzrasta, dečaci i devojčice iz Srbije i regiona, koji imaju priliku da rade sa legendom srpske košarke. A sve sa ciljem unapređenja individualnih tehničkih i šuterskih veština.

Program kampa zasnovan je na radu u manjim grupama, prilagođenim uzrastu, individualnom pristupu i intenzivnim treninzima, uz poseban akcenat na tehniku šuta, pravilnu mehaniku pokreta i košarkašku koordinaciju.

- Cilj kampa je da deca kroz kvalitetan rad, disciplinu i pravilnu tehniku unaprede svoje šuterske sposobnosti i steknu dodatno samopouzdanje na terenu. Veliko mi je zadovoljstvo što je za kamp vladalo ogromno interesovanje, zbog čega smo otvorili i drugu smenu. Puno mi je srce kada vidim toliko dece u hali, željne da napreduju i da koračaju ka košarkaškim visinama - izjavio je Gurović.

Prva smena kampa traje do 17. januara, dok druga smena počinje 18. i završava se 25. januara.

