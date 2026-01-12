Slušaj vest

Nikola Jokić je krajem godine na utakmici protiv Majamija pretrpeo hiperekstenziju kolena, zbog čega je već propustio sedam utakmica Nagetsa.

Prema informacijama do kojih je došao poznati NBA insajder, Jokića nećemo gledati na parketu do početka februara, što znači da će Srbin ispasti iz MVP trke.

1/4 Vidi galeriju Trenutak kada se povredio Jokić na meču protiv Majamija Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Screenshot

"Početak februara sve više deluje kao najraniji realan termin za povratak Nikole Jokića i Kema Džonsona u sastav Denver Nagetsa, pošto su obojica van terena zbog nedavnih povreda kolena", oktriva Stajn.

Igrao je Nikola košarku života, pomerao granice od starta sezone i bio glavni favorit za MVP priznanje, a onda se desila povreda i potpuno neočekivano ostao je bez šanse da se domogne prestižne nagrade.

NBA liga ima pravilo koje zahteva da igrač mora da odigra minimum 65 mečeva u regularnom delu sezone, kako bi konkurisao za individualne nagrade, pa su Nikoline šanse za četvrtu MVP titulu tako svedene na minimum.

Somborac je i dalje zvanično u trci, ali morao bi da se vrati na teren do 30. januara i odigra sve mečeve do kraja regularnog dela kako bi ispunio kriterijum NBA lige - što je praktično neizvodljivo.