Nikola Jokić je snimljen na mestu na kojem nismo navikli da ga vidimo.
NEOBIČNO
JOKIĆA NIKADA NISMO VIDELI NA SLIČNOM MESTU! Isplivao snimak Srbina u totalno drugačijem izdanju, pogledajte šta je radio!
Srpski košarkaš se oporavlja od povrede koja ga je odvojila od terena. Ne propušta utakmice svog tima i uvek je uz saigrače, iako ne može da im pomogne na način na koji to obično radi.
Nikola Jokić će morati još da sačeka na povratak, a dok on, trener Dejvid Adelman, saigrači i navijači čekaju, Srbin je snimljen na neobičnoj lokaciji.
Trenutak kada se povredio Jokić na meču protiv Majamija Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Screenshot
Neobičnoj, samo zato što ga ranije još nismo videli na takvom mestu.
Jokić je viđen u jednoj dečjoj igraonici. Jedna žena koja se našla na istom mestu ga je prepoznala i snimila.
Pogledajte kako je izgledao Somborac:
