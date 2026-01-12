Slušaj vest

Srpski košarkaš se oporavlja od povrede koja ga je odvojila od terena. Ne propušta utakmice svog tima i uvek je uz saigrače, iako ne može da im pomogne na način na koji to obično radi.

Nikola Jokić će morati još da sačeka na povratak, a dok on, trener Dejvid Adelman, saigrači i navijači čekaju, Srbin je snimljen na neobičnoj lokaciji.

Trenutak kada se povredio Jokić na meču protiv Majamija Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Screenshot

Neobičnoj, samo zato što ga ranije još nismo videli na takvom mestu.

Jokić je viđen u jednoj dečjoj igraonici. Jedna žena koja se našla na istom mestu ga je prepoznala i snimila.

Pogledajte kako je izgledao Somborac:

Ne propustiteKošarkaISPLIVALE NOVE INFORMACIJE O STANJU JOKIĆA: Poznati novinar otkrio kada se Srbin vraća na teren! Da li ovo znači da definitivno ispada iz MVP trke?
Nikola Jokić
KošarkaKAMERA ZABELEŽILA REAKCIJU SRBINA! Nikola skočio sa klupe kada je video šta je Gordon uradio!
Screenshot 2026-01-12 090209.jpg
KošarkaNIKOLA JOKIĆ POSTAO TRENER DENVERA! Ameri ostali u totalnoj neverici: Pogledajte šta je Srbin radio na klupi Nagetsa! (VIDEO)
Nikola Jokić
KošarkaTRENER JOKIĆ UŽIVAO U NOVOM TRIJUMFU DENVERA: Srbin davao instrukcije, oslablljeni Nagetsi srušili Janisov Milvoki! (VIDEO)
Nikola Jokić

Bonus video:

Šta doručkuje Nikola Jokić? Izvor: YouTube/DNVR Sports