Trener Bešiktaša Dušan Alimpijević mogao bi uskoro da dobije još jedno veliko pojačanje.

Turski klub je u nedelju ozvaničio dolazak iskusnog šutera Meta Tomasa, ali ne planira da se zaustavi samo na tom pojačanju.

Turski mediji prenose da je na meti Bešiktaša sada iskusni evroligaški centar Sertač Šanli.

Reprezentativac Turske je na startu sezone napustio Fenerbahče i prešao u redove Dubaija, međutim, zbog jake konkurencije u klubu iz Emirata ima malu minutažu, pa se uveliko spekuliše o njegovom povratku u Tursku.

Alimpijević želi da pojača centarsku liniju, pa će klub pokušati da ubedi Šanlija da obuče crno-beli dres.

