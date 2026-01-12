Slušaj vest

Košarkaši Partizana lako su u nedelju savladali SC Derbi u Podgorici sa 78:66 i to bez Džabarija Parkera...

Amerikanac je odlukom trener Đoana Penjaroje ostao van tima za okršaj u "Morači", a meč je posmatrao pored terena - u civilu.

Džabari Parker u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Starsport.rs ©

Popularna Instagram stranica "Njeguški pikenrol", okačila je Parkera sa sve cipelama kojima je ponovo "zasenio" čitav region...

Pored toga, cena tih cipela je oko 800 evra. Evo kako izgledaju!

Džabari Parker cipele
Džabari Parker cipele Foto: Printscreen/Instagram/Njeguški pikenrol

