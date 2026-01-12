Ovo se ne viđa tako često...
NAJATRAKTIVNIJA KOŠARKAŠICA STALA NA LUDI KAMEN: Čudnije venčanje niste videli, a tek kad saznate ko se našao u ulozi kuma... FOTO
Poznata kao najseksi košarkašica u Evropi, Valentina Vinjali je sada udata žena. Italijanska lepotica je stupila u brak sa svojim dečkom, košarkašem Fabijom Stefaninijem, na skromnoj ceremoniji kojoj je prisustvovao i njihov ljubimac - pas - kao u ulozi kuma.
Posebnu pažnju privukao je izbor odevne kombinacije mladog para — oboje su nosili sportske trenerke i patike, dok je Valentina dodala veo kako bi ipak zadržala izgled mlade.
Valentina Vinjali Foto: Instagram/Valentina Vinjali, Printscreen, Printskrin/Instagram
Fotografije sa venčanja objavljene su na njenom Instagram profilu i izazvale su ogromnu pažnju među njenim pratiocima, kojih ima oko 2,6 miliona.
Kurir sport / Espreso
