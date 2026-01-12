Slušaj vest

Poznata kao najseksi košarkašica u Evropi, Valentina Vinjali je sada udata žena. Italijanska lepotica je stupila u brak sa svojim dečkom, košarkašem Fabijom Stefaninijem, na skromnoj ceremoniji kojoj je prisustvovao i njihov ljubimac - pas - kao u ulozi kuma.

Posebnu pažnju privukao je izbor odevne kombinacije mladog para — oboje su nosili sportske trenerke i patike, dok je Valentina dodala veo kako bi ipak zadržala izgled mlade.

Valentina Vinjali Foto: Instagram/Valentina Vinjali, Printscreen, Printskrin/Instagram

Fotografije sa venčanja objavljene su na njenom Instagram profilu i izazvale su ogromnu pažnju među njenim pratiocima, kojih ima oko 2,6 miliona.

Kurir sport / Espreso

Ne propustiteKošarkaOBNAŽENA PRED OBJEKTIVOM: Najlepša košarkašica sveta pozirala GOLA! Slikao je dečko (FOTO)
dfndfndfndfn.jpg
KošarkaZGODNA ITALIJANKA PRKOSI KORONI! Objavila tri fotografije u bikiniju i napravila haos: Valetina traži pomoć! FOTO
dfndfndfndfn.jpg
KošarkaBRUTALNO SEKSI KOŠARKAŠICA: Top manekenka pod obručima! Od ove BOMBE trese se cela Italija! Upoznajte Valentinu (VIDEO)
valentina-vinjali.jpg
KošarkaNIJE ZA ONE SA SLABIM SRCEM: Košarkašica se slikala obnažena! POTPUNO gola (VIDEO)
67481829-2435484953156905-3386973718856073216-o.jpg