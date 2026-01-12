Dubai pobedio Borac iz Čačka - 90:79.
DUBAI NE STAJE! Nova pobeda, Čačani skupo prodali svoju kožu!
Košarkaši Dubaija pobedili su Borac Čačak rezultatom 90:79 u 14. kolu ABA lige.
Sada su u ponedeljak uveče uspešno nadigrali čačanski Borac i to dvocifrenom razlikom, rezultatom 90:79, za ubedljivih 13-0 i prvo mesto u grupi A.
Dvejn Bejkon ih je ponovo predvodio sa 15 poena, 14 je imao Prepelič, 13 Kamenjaš uz 7 skokova, 12 Rajt i 11 Dangubić.
Kada pričamo o Borcu, Diante Boldvin je ubacio 20 poena, 16 Marko Jošilo, 14 Nikola Manojlović, a Aleksa Uskoković je imao 11 poena i 4 asistencije.
