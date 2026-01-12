Slušaj vest

Posle utakmice u Pioniru na redovnoj konferenciji za medije javnosti se obratio trener Zvezde Saša Obradović:

1/4 Vidi galeriju Crvena zvezda - Bosna Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

- Pa dobro, počeli smo vrlo dobro utakmicu i agresivno smo igrali. Prvo poluvreme ne smemo da dozvolimo tolike oscilacije koje se dešavaju iz utakmice u utakmicu, iz jedne perfektne utakmice protiv Efesa, pa do manje dobrih ili loših utakmica. Ekipa koja ima visoke ciljeve to ne sme da dozvoljava. Korišćenje faulova i u ovoj utakmici, a i prethodnima, to je problem. To je deo iskustva. Neki igrači moraju to da shvate, da razumeju kako se i na koji način prave faulovi. Sve u svemu, zasluženo smo pobedili. Ima delova kojima sam zadovoljan, ima i onih kojima sam manje zadovoljan. Bitno je da smo pobedili.

Potom je još jednom isprozivao svoje igrače.

- Pre svega, nije 16 nego 14 u drugom poluvremenu. To je veliki broj. Na ekipu koja igra Evroligu to ne sme da se desi, tajnivo veštine ne sme da dozvoli da imaš greške koje praviš. Ako imaš, a treba da imaš koncentraciju za utakmicu, ti ne smeš da praviš takve greške. Da li u driblingu, da li u pasu, očekivanja su velika, moraš da budeš sigurniji sa loptom i ovu i sledeću u narednu utakmicu. Svi će igrati agresivno na tebi, moraš da se adaptiraš na to. Možda je to za neke igrače da se susreću s tim, čak i NBA igrači, Devonte, Batleru, pa i Nvori, ja ne znam. Sigurno imaju određene probleme da se prilagode tome, tom stilu odbrane. To je ono što treba da imaš, to si kupio.

- Taj "skil level" si kupio, očekuješ da se to ne dešava, kako se štiti lopta, kako se dodaje lopta, slažem se da je to teško. To je za nekog proces, kao što sam rekao i ovo, pravljenje faulova, pa pravljenje faulova na šutu. Početak utakmice gde diktiraš ton. Radili smo neku statistiku i te vrste, počinjali smo utakmice i Žalgiris i Pariz i Valensiju bez faula. Ako hoćeš da igraš agresivno, a ja sam siguran da to niko ne priča ni na koledžima, to se ne priča uopšte. Oni imaju filozofiju, ne pravi se faul. Kod nas postoji, zna se na kome se pravi, kad, kako. Sad da to učiš, onda da uigravaš nekog, nije lako. Ali, moramo da prođemo kroz to.

Da li je bilo drugačijeg tona posle Žalgirisa?

- To je sve radni deo kad analiziraš utakmicu, analiziraš ono što hoćeš da radiš. Analiziraš greške. Bilo je drugačijeg tona, nije isto kao ranije. Mora da se shvati šta hoćemo. Opet kažem, objasnio sam sad neke stvari koji mi smetaju, organizacija igre, onda rešavanje i čitanje nekih situacija na samom terenu. Daju ti loše samopouzdanje i da igraš dobru odbranu koju si nekad igrao. Realno, mislim za neke igrače je ovo novo iskustvo. Izundu prvi put igra Evroligu, stalno ulazi u faul probleme, da li je postavljanje blokova, da li je iskakanje. To je proces. To i nas košta i bonusa i neke rotacije, ideš da pobediš utakmicu. Od pozicije do pozicije, danas sam se opredelio više za Devontea za nekoga ko treba da ti daje nešto u budućnosti. Nije bio Jago, ne možeš sve da zadovoljiš. To je deo o kom treba da se priča - rekao je Obradović nakon Bosne.

Crvena zvezda u četvrtak gostuje Olimpiji Milano u 22. kolu Evrolige.

BONUS VIDEO: