I pored fantastične utakmice Luke Dončića Los Anđeles Lejkersi su poraženi od Sakramenta.
LUKA NAPRAVIO ŠOU, ALI LEJKERSI SU IZGUBILI! Sakramento ugasio Dončićevih 42 poena!
Kingsi su na domaćem terenu došli do pobede rezultatom 124:112.
Sakramento je bio bolji od protivnika u tri četvrtine, dok je u poslednjoj postigao isti broj poena kao rival.
Polako, ali sigurno su grabili ka pobedi do koje su na kraju stigli.
Lejkersima nije pomogao ni Luka Dončić koji je za 37 minuta u igri postigao 42 poena, uz osam asistencija i sedam skokova. Slovenac je pogodio 16 od 25 šuteva iz igre i 14 od 16 sa linije slobodnih bacanja.
Lebron Džejms je dodao 22 poena, a dvocifreni poenteski učinak su imali još Deandre Ejton sa 13 poena i 13 skokova i Džekson Hejs sa 12 poena.
U pobedničkom sastavu je najefikasniji bio Demar Derozan sa 32 poena, Malik Monk je postigao 26 poena, Rasel Vestbruk 22, a Zek Levin 19 poena.
