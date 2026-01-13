Slušaj vest

Nakon pobede crveno-belih protiv Bosne u ABA ligi Amerikanac je rešio da javno odgovori osobi koja mu je napisala odvratnu poruku na društvenoj mreži Instagram.

"Glupi majmune nadam se kanceru za celu tvoju porodicu", sadržaj je poruke koju je dobio Kodi Miler-Mekintajer.

"Hej, nemoj da se kriješ iza Instagrama. Neko iz moje porodice je zaista preminuo od raka i nemam problem da ti dam adresu pa da o tome razgovaramo uživo. Kriješ se iza Instagrama misleći da to neću objaviti ili da neću odgovoriti. Ali sada znaš. Javi mi ako želiš da ovo kažeš lično, a ne preko Instagrama i poslaću ti adresu.

Usput, svima da kažem ja sam veoma smiren. Ali s vremena na vreme moraš ljudima staviti do znanja neke stvari. Tako da si večeras ti primer. Gospodine, od muškarca do kukavice. Javi mi ako želiš da izgovoriš te reči uživo i daću ti priliku da to učiniš.

I ovo je za sve. Bez obzira na godine. Ne dozvolite ljudima da vašu smirenost ili dobrotu shvate kao slabost. Ovo nije prva osoba, niti poslednja, koja je slala ovakve poruke meni, mojim saigračima ili drugim sportistima širom Evrope.