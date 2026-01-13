Slušaj vest

Topiću je, podsetimo, u oktobru 2025. godine dijagnostifikovan rak testisa.

Mladi košarkaš je operisan još pre nego što je informacija o njegovom problemu stigla do javnosti.

Usledio je oporavak i povratak na teren, a nedugo nakon što je počeo da trenira sa ekipom, Topić se oglasio.

"Ponovo na terenu", kratka je bila poruka plejmejkera, uz fotografije sa treninga.

Ko je Nikola Topić?

Nikola Topić je svoje prve košarkaške korake napravio u novosadskom Difensu, gde je nastupao do kadetskog uzrasta. U junu 2020. potpisao je višegodišnji stipendijski ugovor sa Crvenom zvezdom i tako postao deo omladinskog pogona crveno-belih.

Već tokom sezone 2021/22. priključen je treninzima seniorskog tima i zadužio dres sa brojem 44. Debitovao je 28. marta 2022. u meču ABA lige protiv Krke, kada je sa svega 16 godina postao najmlađi strelac u istoriji Crvene zvezde, uz učinak od četiri poena, dva skoka, pet asistencija i dve ukradene lopte. Samo nekoliko dana kasnije, 1. aprila, odigrao je i svoj prvi meč u Evroligi – protiv Bajerna u Minhenu.

Nakon toga, Topić je prošao kroz nekoliko pozajmica: u septembru 2022. prešao je u Slodes, a zatim je dogovoreno da nastupa paralelno i za Crvenu zvezdu. Početkom 2023. potpisao je polusezonski ugovor sa FMP-om, a ubrzo potom prešao u OKK Beograd. U julu 2023. potpisao je svoj prvi profesionalni, četvorogodišnji ugovor sa Crvenom zvezdom, dok je avgusta iste godine prosleđen na jednogodišnju pozajmicu u Mega Basket.

Blistao je u dresu Mege, odakle je skrenuo pažnju košarkaške javnosti i zaslužio prelazak u Crvenu zvezdu. U crveno-belom dresu stigao je i do Evrolige, gde je čak upisao minute u večitom derbiju protiv Partizana, ali ga je tada sustigla prva ozbiljnija povreda.

Ipak, Topić je pokazao karakter, uspeo je da se oporavi, ode na NBA draft i osvoji poverenje Oklahome, koja ga je izabrala među talentima budućnosti. Međutim, problemi s kolenom nisu ga zaobišli ni „preko bare“. Nakon serije manjih povreda i blažeg oštećenja prednjih ukrštenih ligamenata, sada je stigla nova, mnogo ozbiljnija dijagnoza koja će ga duže zadržati van parketa.

Podsećanja radi, i tokom prošlog leta bilo je dosta priče o njegovom statusu u reprezentaciji. Iako je bio spreman za igru, selektor Svetislav Pešić odlučio se da u Letoniju na Evropsko prvenstvo vodi iskusnijeg Vasilija Micića.

