NAJBIZARNIJA KONFERENCIJA NBA TRENERA! Na svako pitanje odogovorio sa dve iste reči, poznato šta se krije iza svega
Nakon poraza Seltiksa od Indijane rezultatom 98:96 Mazula je bio raspoložen da izgovori samo dve reči.
Odgovor na svako pitanje je bio identičan: Nepravilan blok (Illegal screen).
Time je želeo da skrene pažnju javnosti na poslednji napad Indijane i koš za pobedu koji je postigao Paskal Sijakam nakon što je, prema mišljenju Mazule, napravio faul u napadu prilikom postavljanja bloka.
Pogledajte tu situaciju:
Nakon tog bloka, Sijakam je primio loptu, a zatim uspeo da iskreira sebi poziciju za šut i takozvanim flouterom donese pobedu Pejsersima.
Mazula nije želeo da odgovara na pitanja novinara, pa je na svako pitanje izgovorio: Nepravilan blok.
Bila je to kratka konferencija za medije, trajala je oko 45 sekundi, a pogledajte kako je izgledala:
Bonus video: