Nakon poraza Seltiksa od Indijane rezultatom 98:96 Mazula je bio raspoložen da izgovori samo dve reči.

Odgovor na svako pitanje je bio identičan: Nepravilan blok (Illegal screen).

Time je želeo da skrene pažnju javnosti na poslednji napad Indijane i koš za pobedu koji je postigao Paskal Sijakam nakon što je, prema mišljenju Mazule, napravio faul u napadu prilikom postavljanja bloka.

Pogledajte tu situaciju:

Nakon tog bloka, Sijakam je primio loptu, a zatim uspeo da iskreira sebi poziciju za šut i takozvanim flouterom donese pobedu Pejsersima.

Mazula nije želeo da odgovara na pitanja novinara, pa je na svako pitanje izgovorio: Nepravilan blok.

Bila je to kratka konferencija za medije, trajala je oko 45 sekundi, a pogledajte kako je izgledala:

Bonus video:

Šta doručkuje Nikola Jokić? Izvor: YouTube/DNVR Sports