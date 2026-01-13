Slušaj vest

Najefikasniji kod Klipersa bili su Kavaj Lenard sa 35 i Džejms Harden sa 32 poena.

Harden se popeo na deveto mesto večne liste strelaca NBA lige, prestigavši Šekila O'Nila. Bek Klipersa postigao je trojku početkom treće četvrtine i tako stigao do 28.598 poena u karijeri, u svojoj 1.187. utakmici "regularne" sezone. O'Nil je tokom 19 sezona sakupio 28.596 poena u 1.207 mečeva.

Najbolji kod Šarlota bio je Lamelo Bol sa 25 poena i devet skokova.

Klipersi su 11. u Zapadnoj konferenciji sa 16 pobeda i 23 poraza, a Šarlot je 12. u Istočnoj konferenciji sa 14 pobeda i 26 poraza.

Pogledajte najbolje detalje sa ove utakmice:

NBA rezultati, noć između ponedeljka i utorka:

Sakramento - LA Lejkers 124:112

LA Klipers - Šarlot 117:109

Klivlend - Juta 112:123

Indijana - Boston 98:96

Toronto - Filadelfija 102:115

Dalas - Bruklin 113:105

