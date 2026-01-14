Slušaj vest

Ovo je informacija koju je objavilo pomenuto takmičenje.

Bum je u pobedi svog tima nad Cedevita Olimpijom upisao 29 poena, tri skoka, tri asistencije i dve ukradene lopte, uz indeks korisnosti 32, za gotovo 40 minuta provedenih na parketu.

Američki bek imao je drugi najbolji indeks kola, iza samo igrača Kluža Mičela Krika, ali je presudnu ulogu u MVP izboru imala činjenica da je Bum svojim učinkom predvodio Beč do pobede.

Ne propustiteKošarkaHARDEN SE PROBIJA KA SAMOM VRHU VEČNE LISTE STRELACA! Klipersi srušili Šarlot
Džejms Harden
KošarkaNAJBIZARNIJA KONFERENCIJA NBA TRENERA! Na svako pitanje odogovorio sa dve iste reči, poznato šta se krije iza svega
Džo Mazula
KošarkaNIKOLA TOPIĆ SE OGLASIO PRVI PUT NAKON ŠTO JE POBEDIO RAK! Srpski košarkaš oduševio porukom koju su svi jedva čekali da čuju
Nikola Topić
KošarkaZVEZDIN KOŠARKAŠ DOBIO JEZIVU PORUKU! Javno je odgovorio i pozvao čoveka da se uživo sretnu: Nemoj da se kriješ, dođi da razgovaramo uživo!
Kodi Miler-Mekintajer, Čima Moneke i Devonte Grejem

Bonus video:

Trening Partizana u maloj Areni pred Olimpijakos Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić