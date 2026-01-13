TATA MOŽE DA BUDE PONOSAN NA SVOG NASLEDNIKA! Sin Predraga Danilović potpisao prvi profesionalni ugovor sa Megom!
Mladi reprezentativac Srbije, Vuk Danilović, potpisao je prvi profesionalni ugovor sa Megom.
Talentovani košarkaš ove sezone igra na dvojnoj licenici za Megu i IBC. Debitovao je u ABA ligi pod vođstvom Vuleta Avdalovića protiv Crvene zvezde, dok je nastupajući za IBC prosečno beležio 13,3 poena u Drugoj muškoj ligi Srbije.
Danilović je rođen 2. januara, 2008. godine, te je tek nedavno proslavio 18. rođendan. U Megi je od 2022. godine i beležio je brojne uspehe u omladinskim kategorijama.
Prošle sezone je bio jedan od najzaslužnijih što je Mega osvojila titulu u Kadetskoj ligi Srbije i bio prva figura velikog finala sa 25 poena protiv Partizana. Takođe, beležio je 14,3 poena na završnom turniru Juniorske Evrolige u Abu Dabiju.
U dresu reprezentacije Srbije osvojio je bronzu na Evropskom prvenstvu za kadete 2024. godine.