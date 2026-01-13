Slušaj vest

Mladi reprezentativac Srbije, Vuk Danilović, potpisao je prvi profesionalni ugovor sa Megom.

Talentovani košarkaš ove sezone igra na dvojnoj licenici za Megu i IBC. Debitovao je u ABA ligi pod vođstvom Vuleta Avdalovića protiv Crvene zvezde, dok je nastupajući za IBC prosečno beležio 13,3 poena u Drugoj muškoj ligi Srbije.

Danilović je rođen 2. januara, 2008. godine, te je tek nedavno proslavio 18. rođendan. U Megi je od 2022. godine i beležio je brojne uspehe u omladinskim kategorijama.

Olga, Sonja i Vuk Danilović Foto: PrintscreenInstagram/danilovicolga, PrintscreenInstagram/vuk.danilovic

Prošle sezone je bio jedan od najzaslužnijih što je Mega osvojila titulu u Kadetskoj ligi Srbije i bio prva figura velikog finala sa 25 poena protiv Partizana. Takođe, beležio je 14,3 poena na završnom turniru Juniorske Evrolige u Abu Dabiju.

U dresu reprezentacije Srbije osvojio je bronzu na Evropskom prvenstvu za kadete 2024. godine.

Ne propustiteTenisOLGA PRIČALA O PORODICI, PA OTKRILA ZANIMLJIVE DETALJE: Kad tata priča sa Vukom, vidim kakav je genije!
danilovic.jpg
KošarkaDANILOVIĆEV SIN RAZBIO PARTIZAN: Mega uzela titulu, otac gledao u neverici!
kadeti_meg_par_125.JPG
KošarkaGDE ĆE STATI SVI PEHARI? SAŠA DANILOVIĆ ODGAJIO SPORTSKU DINASTIJU! Tenis, košarka i odbojka - sve pod jednim prezimenom!
profimedia0869067145.jpg
Košarka"MOJ CILJ JE DA BUDEM BOLJI OD OCA!" Evroliga objavila moćnu poruku sina Saše Danilovića! Vuk posle sjajne partije stao pred kamere i progovrio o slavnom tati!
Screenshot 2024-11-30 080131.jpg

Predrag Danilović izjava Izvor: MONDO/Nemanja Stanojćić