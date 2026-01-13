I DALJE ĆE PREDVODITI DONČIĆA I DRUGARE: Selektor košarkaša Slovenije Sekulić produžio ugovor na još dve godine
Selektor muške košarkaške reprezentacije Slovenije Aleksandar Sekulić produžio je ugovor na još dve godine, saopštio je košarkaški savez te zemlje.
"Odluku Izvršnog odbora Košarkaškog saveza Slovenije prihvatam sa velikim poštovanjem i odgovornošću. Nastavak rada kao selektor muške reprezentacije Slovenije je velika čast za mene, ali istovremeno i jasna posvećenost košarci, igračima i zemlji koju predstavljamo. Postigli smo neke važne stvari, ali istovremeno smo dobro svesni gde još postoje rezerve i gde treba da napravimo korak napred. Naš cilj ostaje jasan - da izgradimo konkurentnu, kohezivnu i stabilnu reprezentaciju koja će predstavljati Sloveniju sa karakterom, disciplinom i ponosom", naveo je Sekulić, a preneo sajt saveza.
Sekulić je postao selektor reprezentacije Slovenije u novembru 2020. godine i od tad je vodio selekciju te zemlje na Evropskim prvenstvima 2022. i 2025. godine, Svetskom prvenstvu 2023. godine i Olimpijskim igrama u Tokiju, na kom je reprezentacija Slovenije osvojila četvrto mesto.
"Izazovi koji su pred nama su zahtevni i nepredvidivi. Ali verujem u ovu grupu igrača i pravac u kom idemo. Nastaviću da radim svoj posao sa svom energijom, odgovornošću.