Selektor muške košarkaške reprezentacije Slovenije Aleksandar Sekulić produžio je ugovor na još dve godine, saopštio je košarkaški savez te zemlje.

"Odluku Izvršnog odbora Košarkaškog saveza Slovenije prihvatam sa velikim poštovanjem i odgovornošću. Nastavak rada kao selektor muške reprezentacije Slovenije je velika čast za mene, ali istovremeno i jasna posvećenost košarci, igračima i zemlji koju predstavljamo. Postigli smo neke važne stvari, ali istovremeno smo dobro svesni gde još postoje rezerve i gde treba da napravimo korak napred. Naš cilj ostaje jasan - da izgradimo konkurentnu, kohezivnu i stabilnu reprezentaciju koja će predstavljati Sloveniju sa karakterom, disciplinom i ponosom", naveo je Sekulić, a preneo sajt saveza.

Sekulić je postao selektor reprezentacije Slovenije u novembru 2020. godine i od tad je vodio selekciju te zemlje na Evropskim prvenstvima 2022. i 2025. godine, Svetskom prvenstvu 2023. godine i Olimpijskim igrama u Tokiju, na kom je reprezentacija Slovenije osvojila četvrto mesto.

"Izazovi koji su pred nama su zahtevni i nepredvidivi. Ali verujem u ovu grupu igrača i pravac u kom idemo. Nastaviću da radim svoj posao sa svom energijom, odgovornošću.