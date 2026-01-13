Slušaj vest

Legendarni srpski košarkaš Nemanja Bjelica okačio je patike o klin pre dve godine, ali košarku nije napustio. Naprotiv, vrlo brzo je započeo novu karijeru van terena i preuzeo funkciju sportskog direktora turskog Bahčešehira.

U Turskoj je ostavio izuzetno snažan pečat, sklopio je kvalitetan i konkurentan tim, poverenje ukazao treneru Marku Baraću i postavio čvrste temelje za budućnost kluba. Ipak, Bjelica je sada doneo odluku da se povuče i sa ove pozicije.

Nemanja Bjelica Foto: Srdjan Stevanovic ©/2021 Starsport.rs ©, Stefan Stojanović/ Mondo, Starsport

Razlog je lične prirode. Naime, nekadašnji reprezentativac Srbije istakao je da želi da bude bliže svojoj deci, zbog čega je odlučio da stavi tačku na angažman u Istanbulu.

- Nakon pažljivog razmatranja, odlučio sam da se povučem sa mesta sportskog direktora Bahčešehira, sa trenutnim dejstvom. Ova odluka je doneta iz ličnih i porodičnih razloga. U ovoj fazi mog života, neophodno je da prioritet budem blizak svojoj deci i da im posvetim punu pažnju. Želeo bih da izrazim iskrenu zahvalnost klubu, igračima, trenerskom štabu i celoj organizaciji na poverenju, profesionalizmu i saradnji pokazanoj tokom mog vremena na ovoj poziciji. Ponosan sam na posao koji smo zajedno postigli i uveren sam u pravac kluba koji ide napred. Želim Bahčešehiru dalji uspeh i zahvaljujem svima na razumevanju i podršci - poručio je Nemanja Bjelica.

