KRAJ! NEMANJA BJELICA SE POVUKAO! Legendarni srpski košarkaš zbog dece doneo neočekivanu odluku! Ostavio je emotivnu poruku: "U ovoj fazi mog života..."
Legendarni srpski košarkaš Nemanja Bjelica okačio je patike o klin pre dve godine, ali košarku nije napustio. Naprotiv, vrlo brzo je započeo novu karijeru van terena i preuzeo funkciju sportskog direktora turskog Bahčešehira.
U Turskoj je ostavio izuzetno snažan pečat, sklopio je kvalitetan i konkurentan tim, poverenje ukazao treneru Marku Baraću i postavio čvrste temelje za budućnost kluba. Ipak, Bjelica je sada doneo odluku da se povuče i sa ove pozicije.
Razlog je lične prirode. Naime, nekadašnji reprezentativac Srbije istakao je da želi da bude bliže svojoj deci, zbog čega je odlučio da stavi tačku na angažman u Istanbulu.
- Nakon pažljivog razmatranja, odlučio sam da se povučem sa mesta sportskog direktora Bahčešehira, sa trenutnim dejstvom. Ova odluka je doneta iz ličnih i porodičnih razloga. U ovoj fazi mog života, neophodno je da prioritet budem blizak svojoj deci i da im posvetim punu pažnju. Želeo bih da izrazim iskrenu zahvalnost klubu, igračima, trenerskom štabu i celoj organizaciji na poverenju, profesionalizmu i saradnji pokazanoj tokom mog vremena na ovoj poziciji. Ponosan sam na posao koji smo zajedno postigli i uveren sam u pravac kluba koji ide napred. Želim Bahčešehiru dalji uspeh i zahvaljujem svima na razumevanju i podršci - poručio je Nemanja Bjelica.