Poznati su svi učesnici završnog turnira Kupa Radivoja Koraća.

Među osam najboljih našli su se šest klubova iz ABA lige – Partizan, Crvena zvezda, Mega, FMP, Borac iz Čačka i Spartak iz Subotice, kao i lider Košarkaške lige Srbije Zlatibor, dok je poslednju kartu obezbedio OKK Beograd.

"Klonferi" su do plasmana na finalni turnir stigli više nego ubedljivo, pošto su u finalu Kupa KSS (drugi stepen) kao gosti deklasirali OKK Kruševac rezultatom 114:74.

Ekipa iz Beograda dominirala je tokom čitavog meča, dobila sve četiri četvrtine i na kraju slavila sa čak 40 poena razlike.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Karalić sa 25 poena i sedam skokova, dok je Lučić dodao 20.

U redovima domaćina istakao se Raičević sa 19 poena.

Tako će se za trofej „Žućkove levice“ boriti Partizan, Crvena zvezda, Mega, FMP, Borac Čačak, Spartak Subotica, Zlatibor i OKK Beograd.

Ipak, još uvek nije poznato gde će se završni turnir igrati. Do isteka roka za prijavu domaćina, koji je istekao u ponedeljak u ponoć, nijedan grad ili klub nije zvanično podneo kandidaturu.

