Košarkaši Cedevita Olimpije pobedili su Neptunas u gostima 104:85 u 14. kolu Evrokupa grupe A.
EVROKUP
CEDEVITA OLIMPIJA SILNA U LITVANIJI: Ljubljančani stotkom razbili domaćina za drugo mesto u grupi!
Slušaj vest
Nije bilo mnogo dileme, ko će dobiti ovaj meč, pogotvo u drugom delu. Sve vreme je vodila Olimpija, na poluvremenu 47:40, a potom je prednost samo rasla.
Foto galerija iz Ljubljane Foto: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer
Vidi galeriju
Ekipa iz Ljubljane pobedila je na kraju sa 19 poena razlike i relativno lako došla do devete pobede i drugog mesta grupe A, odmah iza Hapoel Jerusalima.
Neptunas je osmi sa skorom 6-8.
Najefikasniji je bio Umodža Gibson sa 25 poena i 4 asistencije, dok je 18 imao Di Džej Stjuart, David Skara 16 uz 8 skokova i 4 asistencije, a Jaka Blažič je takođe dodao 16, dok je 12 imao Aleksej Nikolić.
U redovima Neptunasa je Zejn Voterman imao 15 poena i 7 skokova, Donatas Tarolis 13 i 6 skokova, Arnas Velička 12 uz 3 skoka i 4 asistencije.
Reaguj
Komentariši