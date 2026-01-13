Slušaj vest

Nije bilo mnogo dileme, ko će dobiti ovaj meč, pogotvo u drugom delu. Sve vreme je vodila Olimpija, na poluvremenu 47:40, a potom je prednost samo rasla.

Foto galerija iz Ljubljane Foto: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer

Ekipa iz Ljubljane pobedila je na kraju sa 19 poena razlike i relativno lako došla do devete pobede i drugog mesta grupe A, odmah iza Hapoel Jerusalima.

Neptunas je osmi sa skorom 6-8.

Najefikasniji je bio Umodža Gibson sa 25 poena i 4 asistencije, dok je 18 imao Di Džej Stjuart, David Skara 16 uz 8 skokova i 4 asistencije, a Jaka Blažič je takođe dodao 16, dok je 12 imao Aleksej Nikolić.

U redovima Neptunasa je Zejn Voterman imao 15 poena i 7 skokova, Donatas Tarolis 13 i 6 skokova, Arnas Velička 12 uz 3 skoka i 4 asistencije.

