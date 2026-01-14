SLUŠAO SAVETE NIKOLE JOKIĆA, PA EKSPLODIRAO! Denver ima novu zvezdu! (VIDEO)
Zbog povrede kolena Nagetsi su na određeno vreme ostali bez Nikole Jokića, ali su dobili novu zvezdu - Pejtona Votsona.
Krilni košarkaš zablistao je u izostanku Srbina.
U Denver je došao 2022. godine kao talentovani košarkaš sa jakim defanzivnim predispozicijama, ali je prethodnih značajno popravio i napadački deo igre. Još u plej-ofu šampionske sezone 2023. bilo je naznaka da bi u budućnosti Votson mogao biti jedan od ključnih igrača Denvera, a sada je to definitivno i postao.
Imao je ludu sreću da mu mentor bude najbolji košarkaš današnjice Nikola Jokić. Upijao je savete Srbina i "eksplodirao" na terenu.
Votson je definitivno najzaslužniji što oslabljeni Nagetsi imaju pet trijumfa u poslednjih osam mečeva. Od povrede Jokića beležio je redom 25, 30, 24, 23, 21, 24, 19 i 31 poen.
Prethodne noći odigrao je partiju karijere, ubacio je 31 poen uz sedam skokova i pet asistencija i pogodio izuzetno težak šut u samoj završnici meča, koji je Nagetsima doneo ključnu prednost.
Pogledajte najbolje poteze Votsona na meču protiv Pelikansa.