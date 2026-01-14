Slušaj vest

Zbog povrede kolena Nagetsi su na određeno vreme ostali bez Nikole Jokića, ali su dobili novu zvezdu - Pejtona Votsona.

Krilni košarkaš zablistao je u izostanku Srbina.

U Denver je došao 2022. godine kao talentovani košarkaš sa jakim defanzivnim predispozicijama, ali je prethodnih značajno popravio i napadački deo igre. Još u plej-ofu šampionske sezone 2023. bilo je naznaka da bi u budućnosti Votson mogao biti jedan od ključnih igrača Denvera, a sada je to definitivno i postao.

Imao je ludu sreću da mu mentor bude najbolji košarkaš današnjice Nikola Jokić. Upijao je savete Srbina i "eksplodirao" na terenu.

Votson je definitivno najzaslužniji što oslabljeni Nagetsi imaju pet trijumfa u poslednjih osam mečeva. Od povrede Jokića beležio je redom 25, 30, 24, 23, 21, 24, 19 i 31 poen.

Prethodne noći odigrao je partiju karijere, ubacio je 31 poen uz sedam skokova i pet asistencija i pogodio izuzetno težak šut u samoj završnici meča, koji je Nagetsima doneo ključnu prednost.

