JOVIĆU SAMO ŠEST MINUTA! Majami u neizvesnoj završnici srušio Finiks, Adebajo blistao! (VIDEO)
Majami je do pobede predvodio Bem Adebajo sa 29 poena i devet skokova, a pratili su ga Norman Pauel sa 27 i Tajler Hiro sa 23 poena.
Srpski reprezentativac u dresu Majamija Nikola Jović na terenu je proveo samo šest minuta i zabeležio jedan poen i tri skoka.
Najefikasniji kod Finiksa bili su Dilon Bruks i Grejson Alen sa po 25 i Devin Buker sa 24 poena.
Majami je osmi u Istočnoj konferenciji sa 21 pobedom i 19 poraza, a Finiks je sedmi u Zapadnoj konferenciji sa 24 pobede i 16 poraza.
Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:
