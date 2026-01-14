SUROVA OSVETA ŠAMPIONA! Tanderi konačno srušili Sparse, MVP Šej brutalnom rampom bacio Vembanjamu na parket! (VIDEO)
Aktuelni NBA šampioni, košarkaši Oklahome, savladali su na svom terenu San Antonio rezultatom 119:98.
Oklahoma je tako konačno upisala prvu pobedu nad San Antonijem u četiri međusobna duela ove sezone.
Najzaslužniji za trijumf bio je Kanađanin Šej Gildžes-Aleksander, koji je meč završio sa 34 postignuta poena (11/23 iz igre, 11/13 slobodna bacanja). Aktuelni MVP zabeležio je i pet skokova, pet asistencija i čak četiri blokade, od kojih se jedna posebno izdvojila.
Verovali ili ne, u trećoj deonici plejmejker Tandera "zalepio" je francuskog gorostasa Viktora Vembanjamu i bacio ga na parket.
Džejlen Vilijams dodao je 20 poena, dok je Čet Holmgren zabeležio osam poena, 10 skokova i tri blokade za Oklahomu, koja je na polovini sezone na učinku 34/7, najboljem u ligi, i na putu da ponovi prošlogodišnji skor od 68/14.
Kod San Antonija, Stefon Kasl postigao je 20 poena, dok je Viktor Vembanjama upisao 17 poena i sedam skokova.
