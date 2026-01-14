DONČIĆ I LEBRON ZAPALILI LOS ANĐELES! Lejkersi prekinuli lošu seriju, "Kralj" briljira i u 42. godini! (VIDEO)
Na impresivan način Los Anđeles Lejkersi prekinuli su niz loših rezultata.
Nakon tri vezana poraza u ligi Lejkersi su pred svojim navijačima ubedljivo savladali Atlantu rezultatom 141:116.
Meč su obeležile sjajne partije Lebrona Džejmsa i Luke Dončića.
Iako je bio pod znakom pitanja zbog problema sa stopalom i leđima, 41-godišnji Lebron još jednom je pokazao kakav je majstor košarke.
Predvodio je tim sa 31 poenom, 12 asistencija i devet skokova. Samo jedan skok nedostajao mu je da postane najstariji igrač u istoriji sa tripl-dabl učinkom.
Veliku pomoć imao je u Luki Dončiću, koji je upisao 27 poena uz 12 asistencija, a dominantan u reketu bio je Deandre Ejton sa 17 poena i čak 18 skokova. Verovali ili ne, svi starteri Lejkersa imali su dabl-dabl na ovom meču.
Pogledajte najzanimljivije momente sa utakmice: