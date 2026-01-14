Slušaj vest

Na impresivan način Los Anđeles Lejkersi prekinuli su niz loših rezultata.

Nakon tri vezana poraza u ligi Lejkersi su pred svojim navijačima ubedljivo savladali Atlantu rezultatom 141:116.

Luka Dončić i Lebron Džejms, detalji sa meča Lejkersi - Atlanta Foto: Ringo Chiu / Zuma Press / Profimedia, RONALD MARTINEZ / Getty images / Profimedia, SOPA Images / ddp USA / Profimedia

Meč su obeležile sjajne partije Lebrona Džejmsa i Luke Dončića.

Iako je bio pod znakom pitanja zbog problema sa stopalom i leđima, 41-godišnji Lebron još jednom je pokazao kakav je majstor košarke.

Predvodio je tim sa 31 poenom, 12 asistencija i devet skokova. Samo jedan skok nedostajao mu je da postane najstariji igrač u istoriji sa tripl-dabl učinkom.

Veliku pomoć imao je u Luki Dončiću, koji je upisao 27 poena uz 12 asistencija, a dominantan u reketu bio je Deandre Ejton sa 17 poena i čak 18 skokova. Verovali ili ne, svi starteri Lejkersa imali su dabl-dabl na ovom meču.

Pogledajte najzanimljivije momente sa utakmice:

Bogdan Bogdanović pokazao zube Lebronu Džejmsu Izvor: RTS