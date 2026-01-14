Slušaj vest

Poznati su klubovi učesnici finalnog turnira Kupa Radivoja Koraća!

Među osam najboljih našli su se šest klubova iz ABA lige – Partizan, Crvena zvezda, Mega, FMP, Borac iz Čačka i Spartak iz Subotice, kao i lider Košarkaške lige Srbije Zlatibor, dok je poslednju kartu obezbedio OKK Beograd.

Košarkaši OKK Beograda slave plasman na finalni turnir Kupa Radivoja Koraća 2026 Foto: KSS/Vanja Pršić

Klonferi su posle 12 godina obezbedili učešće na finalu Kupa Srbije! Deklasirali su Kruševac na njihovom terenu rezultatom - 114:74 (30:21, 31:21, 27:10, 26:22). OKK Beograd na finalni turnir Kupa Radivoja Koraća dolazi kao osvajač drugog stepena Kupa Srbije.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Nikola Karalić (18) sa 25 poena i 12 skokova, dok je Andrej Lučić (19) dao 20. Ognjen Nikolić (19) je uz 16 poena imao i osam skokova, a Luka Paunov (23) 15 poena i sedam uhvaćenih lopti. Dobre partije pokazali su Vladimir Kontić (20), Aleksandar Vojinović (20), Mihailo Milutinović (23)...

U ekipi Kruševca najviše poena postigao je Raičević 19 (4 sk, 1 as, 3 izg.l), a Đorđević-Marinković dao je 16 uz četiri skoka.

Otkada Kup Srbije nosi ime po legendarnom Radivoju Koraću "Žućku" legendi OKK Beograda, Klonferi su tri put bili učesnici (2010, 2011 i 2014.) i svaki put su ispadali u četvrtfinalu porazom od Radničkog iz Kragujevca.

Kup Radivoja Koraća biće igran od 18. do 21. februara, a još nije poznato ko će biti domaćin. Prvi favorit je grad Niš, koji je i dosad bio organizator finalnog turnira.