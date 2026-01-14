"Nikada nisam bio u ovakvoj situaciji. Pomalo novo za mene. Ne mijenja se. Ista je stvar. Nije bitno. Trudim se da napredujem i kada su loši momenti. Napredujem kada ljudi ne vjeruju u mene. Nije bitno da li sam na putu, da li sam kod kuće, da li sam na porodičnoj večeri, da li sam u trening centru sa saigračima. Nije baš bitno. Dakle, da, nikada ranije nisam bio dio nečega sličnog, tako da je to bilo nešto novo za mene. Ipak, sviđa mi se. Volim to", rekao je Grk.