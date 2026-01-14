Slušaj vest

Košarkaš Dalasa Entoni Dejvis odsustvovaće šest nedelja van terena zbog povrede leve ruke, saopštio je američki klub, preneo je AP.

U saopštenju se navodi da je Dejvis bio na dodatnim lekarskim pregledima na kojima je utvrđeno da igraču Dalasa nije potrebna operacija ligamenata leve ruke i da se očekuje da iskusni košarkaš zaleči povredu za oko šest nedelja.

Dejvis (32) se povredio pre pet dana na utakmici protiv Jute (114:116). On je zbog problema sa povredama ove sezone propustio 20 utakmica u NBA ligi.

U dosadašnjem delu sezone u NBA ligi prosečno je beležio 20,4 poena, 11,1 skok i 2,8 asistencija po meču.

Košarkaši Dalasa se nalaze na 12. mestu na tabeli Zapadne konferencije NBA lige sa 15 pobeda i 25 poraza.

