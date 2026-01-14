Slušaj vest

Košarkaši Partizana izgubili su na svom terenu u Beogradu od Olimpijakosa 66:104 (17:20, 13:32, 13:27, 23:25), u utakmici 22. kola Evrolige i pretrpeli sedmi uzastopni poraz u tom takmičenju.

Bila je to još jedna u nizu blamaža crno-belih, koju je u nekadašnjem "Pioniru" pratilo samo nekoliko hiljada navijača, koji su sramno izdanje igrača pratili zvižducima.

Na društvenim mrežama salva kritika.

Pogledajte šta su sve pisali: 

KK Partizan - Olimpijakos (22. kolo Evrolige) Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

