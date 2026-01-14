Slušaj vest

Kako saznaje španski "AS" blizu je toga da postane član nadolazećeg projekta NBA Evropa.

NBA i FIBA zajedničkim snagama rade na pokretanju novog košarkaškog takmičenja u Evropi, a po svemu sudeći, ta liga će biti konkurent Evroligi.

Njen početak je najavljeno za jesen 2027. godine.

Trenutno je u toku samit Evrolige u Barseloni, koji traje do 15. januara i upravo je to rok koji je zadat svim klubovima akcionarima i suvlasnicima Evrolige da joj se dugoročno obavežu.

Barselona je to već učinila, a čekaju se još Real, Asvel i Fenerbahče.

Navodno, francuski klub i aktuelni prvak Evrolige već su se odlučili za takav korak i čeka se samo još ozvaničenje, dok je sa Realom situacija drugačija.

Prema pisanju lista AS, španski gigant ozbiljno razmatra napuštanje Evrolige kako bi se priključio projektu koji podržava NBA, a čiji je početak planiran za 2027. godinu.

AS tvrdi da, iako Real ništa nije još potpisao sa NBA Evropa, razgovori između dve strane napreduju.

Među klubovima koji će biti članovi takmiičenja pod okriljem NBA su i Alba, Galatasaraj, potencijalno i novi klubovi iz Mančestera, Pariza, Rima, Milana, dok se takođe govorilo i o franšizama iz Londona, Atine i drugima.