Košarkaši Partizana doživeli su ubedljiv poraz od Olimpijakosa u dvorani „Aleksandar Nikolić“, gde je grčki velikan slavio rezultatom 66:104 u meču 22. kola Evrolige.

KK Partizan - Olimpijakos (22. kolo Evrolige) Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Nakon nove bruke Partizana  navijači su naredili igračima predvođeni kapitenom Vanjom Marinkovićem da stanu prilikom odlaska u svlačionicu.

Potom su navijači crno-belih uprkos svemu podržali svoje ljubimce i ispratili ih skandiranjem i pesmom.

Pogledajte i sami kako je to izgledalo.

Grobari ispratili pesmom igrace Partizana Izvor: Kurir

Grobari zaustavili igrače Partizana Izvor: Kurir