KOŠARKAŠI KRENULI U SVLAČIONICU, GROBARI IH VRATILI NAZAD! Navijači Partizana postrojili igrače - naredili Vanji da se zaustave, pa uradili ovo! VIDEO
Košarkaši Partizana doživeli su ubedljiv poraz od Olimpijakosa u dvorani „Aleksandar Nikolić“, gde je grčki velikan slavio rezultatom 66:104 u meču 22. kola Evrolige.
KK Partizan - Olimpijakos (22. kolo Evrolige) Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT
Nakon nove bruke Partizana navijači su naredili igračima predvođeni kapitenom Vanjom Marinkovićem da stanu prilikom odlaska u svlačionicu.
Potom su navijači crno-belih uprkos svemu podržali svoje ljubimce i ispratili ih skandiranjem i pesmom.
