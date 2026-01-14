PODGORIČANI OPRAVDALI ULOGU FAVORITA: Budućnost pobedila Lijetkabelis u Evrokupu
Košarkaši Budućnosti pobedili su u Podgorici ekipu Lijetkabelisa sa 95:81 (25:25, 20:26, 26:16, 24:14), u utakmici 14. kola Grupe B Evrokupa.
Najefikasniji u crnogorskoj ekipi bio je Aksel Butej sa 22 poena, uz po tri skoka i asistencije, srpski košarkaš Nikola Tanasković je dodao 20 poena, uz četiri skoka, Rašid Sulajmon je upisao 17 poena i tri asistencije, dok je tripl-dabl zabeležio Jogi Ferel sa 10 poena, 10 asistencija i osam skokova.
U litvanskom timu po 19 poena su postigli Paulijus Danuševičijus (šest skokova i pet asistencija) i Fardas Ajmak (četiri skoka).
Budućnost na trećoj poziciji Grupe B ima devet pobeda i pet poraza, a Lijetkabelis na pretposlednjem, devetom mestu, ima skor 3/11.
U sledećem kolu Budućnost gostuje Bešiktašu, dok Lijetkabelis dočekuje Trento.