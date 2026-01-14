Slušaj vest

Oporavak srpskog košarkaša Nikole Jokića odvija se u najboljem mogućem redu, potvrdio je NBA insajder Šems Čaranija.

Jokić bi, ukoliko se to zaista i ostvari, imao dovoljno vremena da skupi 65 utakmica regularne sezone koja je preduslov da se nađe u konkurenciji za najvažnije nagrade u najjačoj košarkaškoj ligi sveta.

"Jokić je nastavio treninge na terenu za Denver. Oporavak ide prema rasporedu, ako ne i brže. Do kraja meseca bi trebalo da se vrati u tim do kraja nedelje. To je u skladu sa inicijalnom procenom o četiri nedelje, Nagetsi su optimistični. Jokić bi mogao da se vrati krajem januara. Ukoliko uspe u tome, to će mu dati prostor da ostvari uslov za nagrade – MVP, Ol-NBA timovi", rekao je Čaranija.

Orlando - Denver, Nikola Jokić Foto: Marty Jean-Louis / Alamy / Profimedia

