Novinar ESPN je potvrdio da bi Nikola Jokić trebalo da se vrati do kraja prvog meseca.
POZNATO KADA SE NIKOLA JOKIĆ VRAĆA NA TEREN: Novinar ESPN potvrdio lepe vesti
Oporavak srpskog košarkaša Nikole Jokića odvija se u najboljem mogućem redu, potvrdio je NBA insajder Šems Čaranija.
Jokić bi, ukoliko se to zaista i ostvari, imao dovoljno vremena da skupi 65 utakmica regularne sezone koja je preduslov da se nađe u konkurenciji za najvažnije nagrade u najjačoj košarkaškoj ligi sveta.
"Jokić je nastavio treninge na terenu za Denver. Oporavak ide prema rasporedu, ako ne i brže. Do kraja meseca bi trebalo da se vrati u tim do kraja nedelje. To je u skladu sa inicijalnom procenom o četiri nedelje, Nagetsi su optimistični. Jokić bi mogao da se vrati krajem januara. Ukoliko uspe u tome, to će mu dati prostor da ostvari uslov za nagrade – MVP, Ol-NBA timovi", rekao je Čaranija.
