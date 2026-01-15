Slušaj vest

Prethodnih sezona Nikola Jokić nije imao adekvatnu podršku saigrača, sam na svojim leđima nosio je Denver, koji je bez njega delovao kao jedna prosečna NBA ekipa koja bi mogla samo da mašta o plasmanu u plej-of.

Sada su se stvari konačno promenile. Nikola više ne mora sve sam, njegovi saigrači igraju sjajno i Denver je jasno pokazao da je spreman za najveće domete.

Prethodne noći, bez povređenog Nikole Jokića, Nagetsi su na gostovanju savladali Dalas Maverikse rezultatom 118:109 i tako zabeležili treći uzastopni trijum, četvrti u poslednjih pet utakmica.

Sredinom prve deonice stigli su do prednosti i nisu je ispuštali do kraja meča. U jednom momentu imali su i ogromnih +23.

Čak petorica igrača Denvera imala su dvocifren učinak na ovom meču, a najefikasniji bio je Kanađanin Džamal Marej sa 33 poena. Eron Gordon, koji je zbog povrede propustio veliki broj utakmica, pokazao je da se polako vraća u formu koja ga je krasila na startu sezone, na ovom meču upisao je 22 poena. Sjajni Pejton Votson dodao je 18, dok je Tim Hardvej meč završio sa 12 poena. Dvocifren učinak imao je i Spenser Džons (10p).

U poraženoj ekipi istakao se Nadži Maršal sa 24 poena.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča: