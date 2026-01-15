MALA MINUTAŽA, A UČINAK SJAJAN! Tristan odigrao odlično za kratko vreme na parketu: Srbin dvocifren u porazu Vašingtona!
Iako je na terenu proveo manje od osam minuta, srpski reprezentativac Tristan Vukčević imao je sjajan učinak na ovom meču. Zabeležio je 10 poena (3/5 šut iz igre, 1/2 za tri poena), jedan skok i jednu asistenciju.
Imao je sjajnu rolu Tristan, za četiri minuta postigao je osam poena i pokrenuo svoj tim. U finišu treće deonice ubacio je trojku, kojom je Vašington prišao na samo pola koša razlike, međutim, Klipersi su se ubrzo ponovo odlepili i na kraju rutinski zabeležili pobedu.
Tim iz LA predvodio je iskusni Kavaj Lenard sa 33 poena, dok je Džejms Harden meč završio sa 22.
Kapiten Srbije Bogdan Bogdanović nije bio u sastavu ni na ovom meču.
U poraženom timu najefikasniji bio je Kišon Džordž sa 23 poena, dok je iskusni Kris Midlton ubacio 17.
Pogledajte najzanimljivije momente sa meča: