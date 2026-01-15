Slušaj vest

Nikola Vučević sada je jedan od najboljih igrača NBA lige, ali je pre 20 godina njegov život mogao da se završi u jezivoj nesreći.

Strašna železnička nesreća desila se kod Bioča, desetak kilometara od Podgorice, na putu ka Kolašinu i to 23. januara 2006. godine. Voz je iskliznuo iz šina, 47 života je ugašeno, a sreću da preživi imao je tada 15-godišnji Nikola Vučević. Dok se vagon survao niz liticu, Vučević je čistom srećom i božjom voljom prošao tek sa lakšim povredama.

- Svaki put kada vidim voz , pomislim na tu nesreću prisetio se jednom prilikom tragedije Vučević u intervjuu za američki "Orlando Sentinel", pa dodao:

- Imao sam mnogo sreće. Bilo je zastrašujuće. U tim momentima ne znaš da li ćeš ostati živ. Sada na život gledam iz potpuno drugog ugla, mnogo ga više cenim i ne uzimam ga zdravo za gotovo.

1/8 Vidi galeriju Nikola Vučević blista u NBA ligi Foto: Michael Reaves / Getty images / Profimedia, Starsport/Xinhua News Agency

Nastavio je da opisuje detalje Nikola:

- Nastala je opšta panika u vozu. Pokušali smo da povučemo i kočnicu za slučaj opasnosti. Kada smo krenuli nizbrdo bilo je jasno da nešto nije u redu. Umesto da se krećemo do 50 kilometara na sat, voz je jurio preko 100 kilometara na čas, prebrzo...Nikola je rekao da su se on i njegov otac nalazili u prvom, ili drugom vagonu kada je voz izletio sa šina. Nakon udara, njihov vagon se skotrljao niz liticu i nekim čudom se zaustavio na točkovima, dok su ostali vagoni bili prevrnuti.

- Ne znam koliko dugo sam ostao da ležim. Bio sam pogubljen, bolela su me ramena i imao sam nekoliko posekotina. Kada sam došao sebi, prvo sam pomislio na oca. Kada sam video da je dobro i da pomaže drugim ljudima, pao mi je kamen sa srca. Zaustavili smo se na samo nekoliko metara od Morače. Tu je bila provalija od preko 30 metara i nema šanse da bismo preživeli taj pad.

1/4 Vidi galeriju Nikola Vučević na meču Čikago - Filadelfija Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Za kraj, Vučević je istakao i kako su traume ostale zauvek.

- To je nešto što nikada neću zaboraviti - zaključio je Nikola Vučević.

U noći za nama Nikola Vučević je dao koš za pobedu Čikaga nad Jutom (128:126), a prethodno je u poslednjem minutu utakmice zabeležio i rampu i time postao apsolutni heroj Bulsa. Vučević je utakmicu završio sa 35 poena, sedam skokova i pet asistencija i sada se nalazi na brojci od 17.378 poena u NBA karijeri, što znači da je na 98. mestu liste najboljih strelaca lige svih vremena, tik ispred legendarnog Kevina Mekhejla. Nikola je postao prvi i trenutno jedini, igrač u istoriji sa prostora bivše Jugoslavije u top 100 strelaca NBA lige svih vremena. Uskoro će mu se tu pridružiti i Nikola Jokić koji je na 107. mestu.

Zaista, fenomenalna karijera, koja je došla posle velike tragedije koja se po Vučevića ipak završila srećno.

BONUS VIDEO: