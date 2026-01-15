U ekipi koju sa klupe predvodi srpski trener Darko Rajaković, najefikasniji bio je Brendon Ingram sa 30 poena.
DARKO TREĆI PUT SRUŠIO VICEŠAMPIONA! Rajakovićev Toronto grabi ka vrhu Istoka! (VIDEO)
Trener Toronto Reptorsa - Darko Rajaković Foto: Maddie Meyer / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia
U ekipi koju sa klupe predvodi srpski trener Darko Rajaković, najefikasniji su bili Brendon Ingram sa 30 poena uz sedam skokova i četiri asistencije i Skoti Barns sa 26 poena uz 13 asistencija i sedam skokova.
Grejdi Dik pobedi je doprineo sa 21 poenom i 11 skokova, a Kolin Marej-Bojls sa 10 poena i 10 skokova.
U poraženom timu Paskal Sjakam imao je 26 poena, 10 skokova i četiri asistencije, Endru Nemhard 14 poena i šest asistencija, a sa 14 poena utakmicu je završio i Kventon Džekson.
Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:
Toronto je trenutno četvrti na Istoku sa skorom 25-17, dok je Indijana zakucana za dno tabele.
