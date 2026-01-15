Slušaj vest

Košarkaši Toronta pobedili su Indijanu 115:101 i dobili sva tri međusobna duela ove sezone.

Trener Toronto Reptorsa - Darko Rajaković Foto: Maddie Meyer / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

U ekipi koju sa klupe predvodi srpski trener Darko Rajaković, najefikasniji su bili Brendon Ingram sa 30 poena uz sedam skokova i četiri asistencije i Skoti Barns sa 26 poena uz 13 asistencija i sedam skokova.

Grejdi Dik pobedi je doprineo sa 21 poenom i 11 skokova, a Kolin Marej-Bojls sa 10 poena i 10 skokova.

U poraženom timu Paskal Sjakam imao je 26 poena, 10 skokova i četiri asistencije, Endru Nemhard 14 poena i šest asistencija, a sa 14 poena utakmicu je završio i Kventon Džekson.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

Toronto je trenutno četvrti na Istoku sa skorom 25-17, dok je Indijana zakucana za dno tabele.

Ne propustiteKošarkaNIKOLA JEDVA PREŽIVEO HOROR NESREĆU! Poginulo 47 ljudi, on čistom srećom ostao živ! Ispovest koja ledi krv u žilama: "Bilo je zastrašujuće, pali smo niz liticu"
profimedia0737350877.jpg
KošarkaMALA MINUTAŽA, A UČINAK SJAJAN! Tristan odigrao odlično za kratko vreme na parketu: Srbin dvocifren u porazu Vašingtona!
Tristan Vukčević
KošarkaOVO NIKO NIJE OČEKIVAO - NOVA POBEDA DENVERA BEZ JOKIĆA! Srbin ove sezone definitivno ima sa kim da igra: Petorica dvocifrenih u trijumfu protiv Dalasa!
Pejton Votson
KošarkaPOZNATO KADA SE NIKOLA JOKIĆ VRAĆA NA TEREN: Novinar ESPN potvrdio lepe vesti
Nikola Jokić

Grobari ispratili pesmom igrace Partizana Izvor: Kurir