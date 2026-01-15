Slušaj vest

Nakon ubedljivog trijumfa svog tima u dvorani "Aleksandar Nikolić" centar Olimpijakosa Nikola Milutinov izneo je utiske o meču i prisetio se perioda koji je proveo u Partizanu.

1/23 Vidi galeriju KK Partizan - Olimpijakos (22. kolo Evrolige) Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Milutinov je priznao da nije očekivao ovako ubedljiv trijumf na gostovanju u Beogradu.

"Dobiti u Beogradu je velika stvar. Svakako da nismo očekivali da pobedimo ovom razlikom, pogotovo jer se igra u Pioniru – specifičnija hala u odnosu na druge jer imaš osećaj da su navijači ‘na tebi‘, da su mnogo bliže terenu nego u Areni. Možda nas je i to nateralo da igramo malo pametnije, strpljivije, koncentrisanije, ne misleći da ćemo pobediti 20 razlike odmah iz prve četvrtine", kaže Milutinov i dodaje:

"Tek sredinom druge četvrtine smo uspeli da napravimo razliku koju smo posle samo dizali. Najbitnije je da smo pobedili, da li smo dobili sa jedan ili 38 poena razlike nije bitno, bitno je dobijati utakmice i da vidimo dokle možemo da doguramo", istakao je srpski reprezentativac za Mozzartsport."

Utakmica je odigrana u Pioniru u kojem je Milutinov stasavao kao igrač noseći dres Partizana.

"Jeste, odrastao sam u ovoj dvorani. I teške i lepe trenutke sam doživeo ovde. Prva stvar kada sam ušao u Pionir, kada je trebalo da igram protiv Partizana i video njih na terenu, setio sam se kako sam trčao uz stepenice za svaku neku pogrešnu stvar koju sam uradio. A bilo ih je", kaže uz osmeh Nikola i dodaje:

"Sad mi je smešno kad se setim toga, ima još stvari koje nisu baš za medije, ali bilo je lepih stvari".

U periodu kada je on nosio dres crno-belih finansijska situacija u klubu nije bila sjajna.

"Moram da priznam, ne znam da li je u tom trenutku bio neko stariji od 23-24 godine u timu. Partizan je u tom momentu stajao mnogo lošije finansijki nego danas, bili smo zadovoljni, nismo znali za bolje i stvarno smo davali sve za Partizan. Čak nam je bilo i normalno to što je kasnilo (plate, prim.aut.) i moram da se zahvalim Duletu (Vujoševiću, prim.aut.) što nas je u toj teškoj situaciji podigao. Danas nema toliko mladih igrača, pogotovo naših, da nastupaju za Zvezdu i Partizan. Desi se ponekad, ali nije to slučaj kao nekad kad je pet, šest, sedam mladih igralo tako da svi treba da budemo zahvalni na tome, kao što i jesmo. Bilo je lepih trenutaka, kao što rekoh, ali i nekih drugačijih, čudnih momenata, no sve je to period odrastanja".

Nije želeo da komentariše krizu u kojoj se nalazi njegov bivši klub.

"Da ja komentarišem nešto o Partizanu… Oni verovatno bolje znaju šta se dešava. Iskreno, nisam pratio i ne želim da pratim to što se dešava, oni najbolje znaju. Tu verovatno ima mnogo više stvari koje se dešavaju u klubu, a koje ni javnost ne zna. Zato mislim da nije pametno da komentarišem dešavanja u klubu kad nisam toliko pratio, više sam okrenut tome šta se dešava kod nas (u Olimpijakosu, prim.aut.) i ne želim da razmišljam o drugima. Nadam se da će se dići, videćemo", kaže Milutinov.

Kurir sport/Mozzart sport