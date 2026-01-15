Slušaj vest

Crno-beli će biti dodatno oslabljeni na ovom duelu, pošto iz neće moći da računaju na Kamerona Pejna i Tonija Džekirija.

Naime, meč Igokea - Partizan trebalo je da bude odigran 17. novembra i pomeren je za 16. januar, a pošto Pejn i Džekiri tada nisu bili igrači Partizana, oni nemaju pravo nastpa na ovom meču.

Penjaroja neće moći da računa ni na Karlika Džonsa, Marija Nakića i Šejka Miltona, a male su šanse da u sastavu budu Sterling Braun i Džabari Parker.

Podsetimo, obojica su propustila meč protiv Olimpijakosa - Braun zbog bolesti, a Parker zbog problema sa stopalom.

"Očekuje nas teško gostovanje protiv kvalitetne ekipe koja igra veoma dobro. To nije izgovor, ali imamo određene probleme, jer na raspolaganju nećemo imati dvojicu novih igrača: Kamerona Pejna i Tonjea Džekirija. Zato moramo da se dobro pripremimo i da se takmičimo na mnogo višem nivou protiv zaista kvalitetnog tima", rekao je Penjaroja.