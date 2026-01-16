Slušaj vest

Košarkaš Partizana Arijan Lakić izneo je svoja očekivanja pred okršaj sa Igokeom u zaostalom meču 7. kola ABA lige.

Crno-beli će pokušati da poprave utisak nakon katastrofalnog poraza na domaćem terenu od ekipe Olimpijakosa.

"Idemo korak po korak. Ne smemo da žurimo niti da razmišljamo o jučerašnjem porazu u Evroligi, već moramo da guramo dalje. Igokea je odlična ekipa, što su nedavno pokazali pobedom protiv Kluža. Moramo dobro da se pripremimo i da budemo maksimalno fokusirani na tu utakmicu, jer nam je izuzetno važna, kao i svaka u ABA ligi", rekao je Lakić.

Nada se da će njegov tim imati lepu podršku navijača.

"Voleo bih da dođe što više naših navijača, kao i prošle godine, kada je atmosfera bila zaista jedinstvena. Naš cilj je da razmišljamo samo o tome kako da budemo što bolji na terenu"

Podsetimo, Partizan će biti ozbiljno oslabljen na ovom meču. Sterling Braun i Džabari Parker najverovatnije neće igrati, a Kameron Pejn i Toni Džakiri nemaju pravo nastupa.

Kurir sport/Mozzart sport