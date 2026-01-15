Slušaj vest

Američki savezni tužioci podigli su danas optužnice protiv 20 osoba, uključujući 15 bivših koledž košarkaša, zbog učešća u "kladioničarskoj šemi za nameštanje utakmica" u NCAA šampionatu i Kineskoj košarkaškoj ligi.

Od optuženih, njih 15 je igralo NCAA koledž ligu tokom prošle sezone, dok su preostalih pet optuženih učestvovali kao posrednici u nameštanju.

Među petoricom optuženih nalaze se trener, bivši trener, jedan bivši NCAA igrač, kockar i influenser.

Optužbe podnete saveznom sudu u Filadelfiji, uključuju i prevaru putem elektronskih komunikacija. U optužnici na 70 strana, vlasti navode da su posrednici regrutovali koledž košarkaše uz "isplate mita", koje su se obično kretale od 10.000 do 30.000 dolara po utakmici.

Optužnica sledi nakon niza istraga u NCAA ligi, posle kojih je najmanje 10 igrača dobilo doživotne suspenzije zbog klađenja.

NCAA je navela i da je najmanje 30 igrača bilo predmet istrage zbog navoda o kockanju.

Više od 30 osoba takođe je optuženo u prošlogodišnjoj velikoj saveznoj akciji protiv ilegalnih kockarskih operacija povezanih sa profesionalnom košarkom.

Zabrinutost zbog klađenja u koledž sportu porasla je od 2018. godine, kada je Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država ukinuo saveznu zabranu te prakse, što je dovelo do toga da su neke savezne države legalizovale klađenje u različitom obimu.

NCAA zabranjuje sportistima i članovima stručnog štaba da se klade na koledž utakmice, ali je prošle godine nakratko dozvolila studentima-sportistima klađenje na profesionalne sportove, da bi tu odluku povukla u novembru.

Svet sporta se u poslednje vreme suočava sa sve većim brojem kladioničarskih skandala, a prihodi od klađenja su u SAD u prva tri kvartala prošle godine premašila 11 milijardi dolara. Prema podacima Američke asocijacije za igre na sreću to je više od 13 odsto u odnosu na prošlu godinu.