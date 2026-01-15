Slušaj vest

Košarkaški reprezentativac Finske i član Partizana, Mika Murinen, proglašen je za mladog sportistu godine u svojoj zemlji.

Veliko priznanje 18-godišnji centar dobio je na Gala sport manifestaciji, gde je izabran za najvećeg talenta u Finskoj. Murinen je pažnju šire javnosti privukao partijama na Eurobasketu, na kojem je izrastao u jedno od najprijatnijih iznenađenja turnira.

Posebno se pamti njegov doprinos senzacionalnoj pobedi Finske nad Srbijom u osmini finala, nakon koje je finska selekcija nastavila istorijski pohod sve do polufinala i ostvarila najveći uspeh u istoriji nacionalne košarke.

Mika Murinen u dresu Partizana Foto: Starsport

Zahvaljujući tim izdanjima, 211 centimetara visoki Murinen zasluženo je nagrađen u domovini, a na Eurobasketu je prosečno beležio 6,6 poena i 1,9 skokova po utakmici.

partizan-fmp-490491.JPG
partizan-fenerbahce-3876882.JPG
partizan-fmp-490687.JPG

Blokada Mike Murinena na debiju za Partizan Izvor: Arena premium