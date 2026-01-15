U PARTIZANU NE DOBIJA NIKAKVU ŠANSU, ALI JE ZATO POKUPIO OGROMNO PRIZNANJE! Murinen je najbolji u svojoj zemlji - velika čast za mladog košarkaša!
Košarkaški reprezentativac Finske i član Partizana, Mika Murinen, proglašen je za mladog sportistu godine u svojoj zemlji.
Veliko priznanje 18-godišnji centar dobio je na Gala sport manifestaciji, gde je izabran za najvećeg talenta u Finskoj. Murinen je pažnju šire javnosti privukao partijama na Eurobasketu, na kojem je izrastao u jedno od najprijatnijih iznenađenja turnira.
Posebno se pamti njegov doprinos senzacionalnoj pobedi Finske nad Srbijom u osmini finala, nakon koje je finska selekcija nastavila istorijski pohod sve do polufinala i ostvarila najveći uspeh u istoriji nacionalne košarke.
Zahvaljujući tim izdanjima, 211 centimetara visoki Murinen zasluženo je nagrađen u domovini, a na Eurobasketu je prosečno beležio 6,6 poena i 1,9 skokova po utakmici.