Košarkaši FMP-a poraženi su večeras u Novom Mestu od ekipe Krke sa 71:81 (19:26, 14:21, 11:16, 27:18), u utakmici 15. kola Grupe A ABA lige.

Najefikasniji u ekipi iz Železnika bio je Filip Barna sa 18 poena, Džošua Skot je postigao poen manje, uz četiri asistencije, a Lazar Stefanović je upisao 13 poena i četiri skoka.

Po 14 poena i šest skokova u slovenačkom timu upisali su Suhmejl Maton i Blaž Mahkovic.

FMP na petom mestu Grupe A ima pet pobeda i osam poraza, dok je Krka posle drugog vezanog trijumfa šesta sa skorom 4/9.

