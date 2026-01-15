U sledećem kolu FMP gostuje Dubaiju, a Krka gostuje Borcu u Čačku.
Košarka
PANTERI UPISALI NOVI PORAZ! FMP na gostovanju izgubio od Krke u ABA ligi
Košarkaši FMP-a poraženi su večeras u Novom Mestu od ekipe Krke sa 71:81 (19:26, 14:21, 11:16, 27:18), u utakmici 15. kola Grupe A ABA lige.
Najefikasniji u ekipi iz Železnika bio je Filip Barna sa 18 poena, Džošua Skot je postigao poen manje, uz četiri asistencije, a Lazar Stefanović je upisao 13 poena i četiri skoka.
FMP - Partizan, 14.12.2025
Po 14 poena i šest skokova u slovenačkom timu upisali su Suhmejl Maton i Blaž Mahkovic.
FMP na petom mestu Grupe A ima pet pobeda i osam poraza, dok je Krka posle drugog vezanog trijumfa šesta sa skorom 4/9.
