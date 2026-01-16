Slušaj vest

Košarkaši Partizana igraju večeras od 19 časova u Laktašima protiv Igokee, ranije odloženu utakmicu sedmog kola ABA lige.

Direktan televizijski prenos obezbeđen je na kanalu Arena Sport Premium 2, dok tekstualni prenos utakmice možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurira.

Partizan - Igokea Foto: ABA league / Dragana Stjepanović

Crno-beli u duel ulaze posle poraza od Olimpijakosa 66:104, u 22. kolu Evrolige.

Trener Partizana Đoan Penjaroja rekao je da njegovu ekipu očekuje teško gostovanje protiv kvalitetne ekipe koja dobro igra.

"To nije izgovor, ali imamo određene probleme jer na raspolaganju nećemo imati dvojicu novih igrača Kamerona Pejna i Tonjea Džekirija. Zato moramo da se dobro pripremimo i da se takmičimo na mnogo višem nivou protiv zaista kvalitetnog tima", rekao je Penjaroja.

