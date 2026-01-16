Slušaj vest

Košarkaši Los Anđeles Lejkersa razočarali su svoje navijače prethodne noći.

Popularne "jezerdžije" u svojoj "Kripto areni" doživele su ubedljiv poraz od ekipe Šarlot Hornetsa - 117:135.

Bio je to četvrti neuspeh Lejkersa u poslednjih pet utakmica, od kojih su čak tri odigrane na domaćem terenu.

Lejkersima nije pomoglo ni sjajno izdanje Luke Dončića, da izbegnu blamažu. Luka je bio najefikasniji akter meča sa 29 poena (15/26) iz igre, a uz to upisao je i tri skoka i četiri asistencije. Pratio ga je veteran Lebron Džejms sa 29 postignutih poena.

Lejkersi - Šarlot, Luka Dončić Foto: Harry How / Getty images / Profimedia

Hornetse je do pobede predvodio sjajni Lamelo Bol, koji je meč završio sa 30 poena, šest skokova i čak 11 asistencija.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

Denis Šruder, Luka Dončić
Denis Šruder, Luka Dončić
Luka Dončić
Luka Dončić

