Slušaj vest

Košarkaši Majamija izgubili su noćas na svom terenu od Bostona 114:119, i pretrpeli svoj 20. poraz u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA) ove sezone.

Najefikasniji u ekipi Majamija bio je Norman Pauel sa 26 poena, dok su Bem Adebajo i Tajler Hiro dodali po 22 poena.

Srpski krilni centar u ekipi Hita Nikola Jović je za 15 minuta igre zabeležio tri poena (1/6 šut iz igre), pet skokova, ukradenu loptu i blokadu.

Nikola Jović
Nikola Jović Foto: Megan Briggs / Getty images / Profimedia

U ekipi Bostona najefikasniji je bio Anfirni Sajmons sa 39 poena, dok je Džejlen Braun dodao 27 poena.

Majami je osmi na tabeli Istočne konferencije sa skorom 21/20, dok je Boston drugi sa 25 pobeda i 15 poraza.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

Ne propustiteKošarkaDONČIĆ I LEJKERSI DOŽIVELI OZBILJNU BLAMAŽU! Ovo niko nije očekivao: Autsajder razbio "jezerdžije" usred LA - četvrti poraz u poslednjih pet mečeva!
Luka Dončić, Lebron Džejms
KošarkaNIKOLA JEDVA PREŽIVEO HOROR NESREĆU! Poginulo 47 ljudi, on čistom srećom ostao živ! Ispovest koja ledi krv u žilama: "Bilo je zastrašujuće, pali smo niz liticu"
profimedia0737350877.jpg
KošarkaPOZNATO KADA SE NIKOLA JOKIĆ VRAĆA NA TEREN: Novinar ESPN potvrdio lepe vesti
Nikola Jokić
KošarkaRASULO U MILVOKIJU - JANIS ZARATIO SA NAVIJAČIMA: Zviždali mu tokom meča, Grk im nije ostao dužan: Sramna reakcija, a onda i izjava koja će izazvati gnev!
Janis Adetokumbo

Nikola Jović raskrvario prst Izvor: Arena 1 Premium