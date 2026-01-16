Još jedno slabo izdanje reprezentativca Srbije.
SRBIN NIŠTA NIJE MOGAO DA POGODI! Loše izdanje Nikole Jovića u porazu od Bostona! (VIDEO)
Košarkaši Majamija izgubili su noćas na svom terenu od Bostona 114:119, i pretrpeli svoj 20. poraz u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA) ove sezone.
Najefikasniji u ekipi Majamija bio je Norman Pauel sa 26 poena, dok su Bem Adebajo i Tajler Hiro dodali po 22 poena.
Srpski krilni centar u ekipi Hita Nikola Jović je za 15 minuta igre zabeležio tri poena (1/6 šut iz igre), pet skokova, ukradenu loptu i blokadu.
Nikola Jović Foto: Megan Briggs / Getty images / Profimedia
U ekipi Bostona najefikasniji je bio Anfirni Sajmons sa 39 poena, dok je Džejlen Braun dodao 27 poena.
Majami je osmi na tabeli Istočne konferencije sa skorom 21/20, dok je Boston drugi sa 25 pobeda i 15 poraza.
Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:
