Oklahoma je na gostujućem terenu pobedila Hjuston 111:91, i zabeležila peti uzastopni trijumf.

Najefikasniji u ekipi Oklahome bio je Šej Gildžes-Aleksander sa 20 poena. Čet Holmgren je dodao 18 poena i devet skokova, dok je Adžaj Mičel upisao 17 poena.

U ekipi Hjustona najefikasniji je bio Kevin Durent sa 19 poena. Džabari Smit Džunior je dodao 17 poena i 10 skokova, dok je Alperen Šengun upisao 14 poena i 13 skokova.

Oklahoma je prva na tabeli Zapadne konferencije sa 35 pobeda i sedam poraza, dok je Hjuston šesti sa skorom 23/15.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

