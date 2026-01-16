Peti uzastopni trijumf aktuelnog NBA šampiona.
ŠAMPION IZAŠAO IZ KRIZE! Tanderi ponovo gaze sve pred sobom - Šengun i ekipa nisu znali šta ih je snašlo! (VIDEO)
Najefikasniji u ekipi Oklahome bio je Šej Gildžes-Aleksander sa 20 poena. Čet Holmgren je dodao 18 poena i devet skokova, dok je Adžaj Mičel upisao 17 poena.
U ekipi Hjustona najefikasniji je bio Kevin Durent sa 19 poena. Džabari Smit Džunior je dodao 17 poena i 10 skokova, dok je Alperen Šengun upisao 14 poena i 13 skokova.
Oklahoma je prva na tabeli Zapadne konferencije sa 35 pobeda i sedam poraza, dok je Hjuston šesti sa skorom 23/15.
Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:
