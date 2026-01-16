Neverovatno zakucavanje je viđeno na utakmici Orlanda i Memfisa.
OVAKVO NADREALNO ZAKUCAVANJE JOŠ NISTE VIDELI! Poleteo, a oko njega četiri protivnička košarkaša! Brutalno ih je ponizio
U okviru gostovanja NBA u Evropi, tačnije u Berlinu, odigrana je utakmica u kojoj je Orlando pobedio rezultatom 118:111.
Nema sumnje da je susret u prestonici Nemačke obeležilo zakucavanje kakvo se ne viđa često. Bek Orlanda Entoni Blek je sam išao ka košu Memfisa, zatim je poleteo prema obruču na zakucavanje, a oko njega su bila četvorica protivničkih košarkaša.
Nastali su neverovatni prizori:
