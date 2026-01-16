Slušaj vest

U okviru gostovanja NBA u Evropi, tačnije u Berlinu, odigrana je utakmica u kojoj je Orlando pobedio rezultatom 118:111.

Nema sumnje da je susret u prestonici Nemačke obeležilo zakucavanje kakvo se ne viđa često. Bek Orlanda Entoni Blek je sam išao ka košu Memfisa, zatim je poleteo prema obruču na zakucavanje, a oko njega su bila četvorica protivničkih košarkaša.

Nastali su neverovatni prizori:

Ne propustiteKošarkaŠAMPION IZAŠAO IZ KRIZE! Tanderi ponovo gaze sve pred sobom - Šengun i ekipa nisu znali šta ih je snašlo! (VIDEO)
Šej Gildžes-Aleksander
KošarkaSRBIN NIŠTA NIJE MOGAO DA POGODI! Loše izdanje Nikole Jovića u porazu od Bostona! (VIDEO)
Nikola Jović na meču Majami - Portland
KošarkaDONČIĆ I LEJKERSI DOŽIVELI OZBILJNU BLAMAŽU! Ovo niko nije očekivao: Autsajder razbio "jezerdžije" usred LA - četvrti poraz u poslednjih pet mečeva!
Luka Dončić, Lebron Džejms
KošarkaCRNO-BELI POSLE DEBAKLA U PIONIRU IDU U LAKTAŠE! Evo gde možete da gledate utakmicu Partizan - Igokea!
normal_20250406174456_STJ05619.jpg

Bonus video:

Šta doručkuje Nikola Jokić? Izvor: YouTube/DNVR Sports